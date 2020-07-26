النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيه ماطر للباحة و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

الحالة تستمر حتى 8 مساء مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه ماطر للباحة و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:07 PM

تنبيه ماطر للباحة و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

الحالة تستمر حتى 8 مساء مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
258

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,377
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,611
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,183

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة