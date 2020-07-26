تنبيه ماطر للباحة و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

الحالة تستمر حتى 8 مساء مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.