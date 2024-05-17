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عسير: ضبط 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة

خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الكميات المضبوطة خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث تم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار العاوي إلى أنه تبين بعد فحص المواد الغذائية سوء تخزينها في المبنى لانعدام الاشتراطات الصحية وظهور علامات التعفن على معظمها.

أمانة منطقة عسير المواد الغذائية الفاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير: ضبط 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة
سبق

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الكميات المضبوطة خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث تم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار العاوي إلى أنه تبين بعد فحص المواد الغذائية سوء تخزينها في المبنى لانعدام الاشتراطات الصحية وظهور علامات التعفن على معظمها.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:39 PM

عسير: ضبط 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة

خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الكميات المضبوطة خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث تم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار العاوي إلى أنه تبين بعد فحص المواد الغذائية سوء تخزينها في المبنى لانعدام الاشتراطات الصحية وظهور علامات التعفن على معظمها.

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