مبادرة "بريق النور" تستضيف أبناء "كيان" و"إنسان"

من برنامج "الشراكة الطلابية" بجامعة سعود

استضاف برنامج "الشراكة الطلابية" ممثلةً في مبادرة "بريق النور"، برعاية عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود د.علي الدلبحي، أبناء وبنات جمعيتَيْ "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، و"إنسان".

جاء ذلك بمشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ومجلس شؤون الأسرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في مركز جامعة الملك سعود.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي وفعال، وزيادة الوعي بأهمية التكامل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفياً، وتقديم المعلومات الصحية والتثقيفية وبناء منظومة معرفية؛ لتكون مرجعاً لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

وأوضح قائد المبادرة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، أن هذه المبادرة تتضمن 12 ركناً؛ وهي: ركن التعريف بالمبادرة، وعدة أركان خاصة بأقسام جسم الإنسان مثل القلب الوعائي، وعوامل الخطورة، والوقاية بحيث تكون لديهم صورة مستقبلية عن المخاطر ليتجنبوها، ثم ركن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهوبين، وركن شؤون الأسرة، وركن تقديم الهدايا، ثم ركن خاص بالتغذية.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا على أبنائنا الأيتام. كما استلمت عضو مجلس الإدارة منى الغامدي درع تكريم جمعية "كيان".

وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، سمها الغامدي، هذه المبادرة المميزة التي تتزامن مع احتفاء المجتمع بيوم التطوع العالمي؛ مما أضفى على المناسبة بعدًا هامًا وهو استشعار المسؤولية تجاه أبنائنا الأيتام باحتوائهم وتقديم هذه الفعالية لهم في رحاب جامعة عريقة تهتم بغرس مفهوم التطوع بين منسوبيها.

وتقدمت لعميد شؤون الطلاب بالشكر على رعايته الكريمة، ولقائد هذه المبادرة المباركة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، آملين أن يستمر التعاون والتكامل بما يحقق أهداف الجمعية.