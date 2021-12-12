النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

مبادرة "بريق النور" تستضيف أبناء "كيان" و"إنسان"

من برنامج "الشراكة الطلابية" بجامعة سعود

استضاف برنامج "الشراكة الطلابية" ممثلةً في مبادرة "بريق النور"، برعاية عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود د.علي الدلبحي، أبناء وبنات جمعيتَيْ "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، و"إنسان".

جاء ذلك بمشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ومجلس شؤون الأسرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في مركز جامعة الملك سعود.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي وفعال، وزيادة الوعي بأهمية التكامل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفياً، وتقديم المعلومات الصحية والتثقيفية وبناء منظومة معرفية؛ لتكون مرجعاً لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

وأوضح قائد المبادرة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، أن هذه المبادرة تتضمن 12 ركناً؛ وهي: ركن التعريف بالمبادرة، وعدة أركان خاصة بأقسام جسم الإنسان مثل القلب الوعائي، وعوامل الخطورة، والوقاية بحيث تكون لديهم صورة مستقبلية عن المخاطر ليتجنبوها، ثم ركن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهوبين، وركن شؤون الأسرة، وركن تقديم الهدايا، ثم ركن خاص بالتغذية.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا على أبنائنا الأيتام. كما استلمت عضو مجلس الإدارة منى الغامدي درع تكريم جمعية "كيان".

وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، سمها الغامدي، هذه المبادرة المميزة التي تتزامن مع احتفاء المجتمع بيوم التطوع العالمي؛ مما أضفى على المناسبة بعدًا هامًا وهو استشعار المسؤولية تجاه أبنائنا الأيتام باحتوائهم وتقديم هذه الفعالية لهم في رحاب جامعة عريقة تهتم بغرس مفهوم التطوع بين منسوبيها.

وتقدمت لعميد شؤون الطلاب بالشكر على رعايته الكريمة، ولقائد هذه المبادرة المباركة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، آملين أن يستمر التعاون والتكامل بما يحقق أهداف الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مبادرة "بريق النور" تستضيف أبناء "كيان" و"إنسان"
سبق

استضاف برنامج "الشراكة الطلابية" ممثلةً في مبادرة "بريق النور"، برعاية عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود د.علي الدلبحي، أبناء وبنات جمعيتَيْ "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، و"إنسان".

جاء ذلك بمشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ومجلس شؤون الأسرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في مركز جامعة الملك سعود.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي وفعال، وزيادة الوعي بأهمية التكامل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفياً، وتقديم المعلومات الصحية والتثقيفية وبناء منظومة معرفية؛ لتكون مرجعاً لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

وأوضح قائد المبادرة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، أن هذه المبادرة تتضمن 12 ركناً؛ وهي: ركن التعريف بالمبادرة، وعدة أركان خاصة بأقسام جسم الإنسان مثل القلب الوعائي، وعوامل الخطورة، والوقاية بحيث تكون لديهم صورة مستقبلية عن المخاطر ليتجنبوها، ثم ركن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهوبين، وركن شؤون الأسرة، وركن تقديم الهدايا، ثم ركن خاص بالتغذية.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا على أبنائنا الأيتام. كما استلمت عضو مجلس الإدارة منى الغامدي درع تكريم جمعية "كيان".

وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، سمها الغامدي، هذه المبادرة المميزة التي تتزامن مع احتفاء المجتمع بيوم التطوع العالمي؛ مما أضفى على المناسبة بعدًا هامًا وهو استشعار المسؤولية تجاه أبنائنا الأيتام باحتوائهم وتقديم هذه الفعالية لهم في رحاب جامعة عريقة تهتم بغرس مفهوم التطوع بين منسوبيها.

وتقدمت لعميد شؤون الطلاب بالشكر على رعايته الكريمة، ولقائد هذه المبادرة المباركة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، آملين أن يستمر التعاون والتكامل بما يحقق أهداف الجمعية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
06:52 PM

مبادرة "بريق النور" تستضيف أبناء "كيان" و"إنسان"

من برنامج "الشراكة الطلابية" بجامعة سعود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

استضاف برنامج "الشراكة الطلابية" ممثلةً في مبادرة "بريق النور"، برعاية عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود د.علي الدلبحي، أبناء وبنات جمعيتَيْ "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، و"إنسان".

جاء ذلك بمشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ومجلس شؤون الأسرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في مركز جامعة الملك سعود.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي وفعال، وزيادة الوعي بأهمية التكامل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفياً، وتقديم المعلومات الصحية والتثقيفية وبناء منظومة معرفية؛ لتكون مرجعاً لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

وأوضح قائد المبادرة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، أن هذه المبادرة تتضمن 12 ركناً؛ وهي: ركن التعريف بالمبادرة، وعدة أركان خاصة بأقسام جسم الإنسان مثل القلب الوعائي، وعوامل الخطورة، والوقاية بحيث تكون لديهم صورة مستقبلية عن المخاطر ليتجنبوها، ثم ركن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهوبين، وركن شؤون الأسرة، وركن تقديم الهدايا، ثم ركن خاص بالتغذية.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا على أبنائنا الأيتام. كما استلمت عضو مجلس الإدارة منى الغامدي درع تكريم جمعية "كيان".

وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، سمها الغامدي، هذه المبادرة المميزة التي تتزامن مع احتفاء المجتمع بيوم التطوع العالمي؛ مما أضفى على المناسبة بعدًا هامًا وهو استشعار المسؤولية تجاه أبنائنا الأيتام باحتوائهم وتقديم هذه الفعالية لهم في رحاب جامعة عريقة تهتم بغرس مفهوم التطوع بين منسوبيها.

وتقدمت لعميد شؤون الطلاب بالشكر على رعايته الكريمة، ولقائد هذه المبادرة المباركة الدكتور عبد العزيز العبد الكريم، آملين أن يستمر التعاون والتكامل بما يحقق أهداف الجمعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,391

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة