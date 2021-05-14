وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.

لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-14 سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 02:06 PM

لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة





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سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.