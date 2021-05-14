لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات
إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة
سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.
فيروس كورونا الجديد
لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-14
سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:06 PM
لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات
إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة
سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.