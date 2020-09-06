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جدة.. 14 عيادة "تطمن" تعمل على مدى الـ 24 ساعة لخدمة من يشعر بأعراض كورونا

تستقبل العيادات الجميع من الجنسين كباراً وأطفالاً سعوديين كانوا أو مقيمين إضافة للمخالفين

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة, تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تشمل تقديم الخدمة الصحية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة، من خلال استقباله في المستشفيات التي توجد بها هذه العيادات أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد مسبق .
وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كباراً وأطفالاً، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة، حيث تشمل مواقع عيادات "تطمن" مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام .
في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث، إضافة أنه يتم معرفة خطوات مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد"، واختيار حجز موعد، واختيار المركز الصحي، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة "جميع العيادات" لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة .
كما هيأت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركزين للفحص الموسع لفيروس كورونا عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى اكثر من 000 , 10 زائر يومياً على مدار 24 ساعة يوميًا، المخصصة للمركبات، يتم خلالها فحص الأشخاص دون الحاجة إلى الخروج منها وفي خلال دقائق .
وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، إثر ذلك يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة .
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات "تطمن" بمختلف أنحاء المملكة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا ، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة .
كما استهدفت الوزارة من خلال مركز الفحص الموسع لفحص الأشخاص داخل السيارات لتقييم معدل انتشار الفيروس في المملكة، ويأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

المديرية العامة للشؤون الصحية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. 14 عيادة "تطمن" تعمل على مدى الـ 24 ساعة لخدمة من يشعر بأعراض كورونا
سبق

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة, تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تشمل تقديم الخدمة الصحية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة، من خلال استقباله في المستشفيات التي توجد بها هذه العيادات أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد مسبق .
وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كباراً وأطفالاً، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة، حيث تشمل مواقع عيادات "تطمن" مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام .
في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث، إضافة أنه يتم معرفة خطوات مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد"، واختيار حجز موعد، واختيار المركز الصحي، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة "جميع العيادات" لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة .
كما هيأت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركزين للفحص الموسع لفيروس كورونا عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى اكثر من 000 , 10 زائر يومياً على مدار 24 ساعة يوميًا، المخصصة للمركبات، يتم خلالها فحص الأشخاص دون الحاجة إلى الخروج منها وفي خلال دقائق .
وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، إثر ذلك يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة .
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات "تطمن" بمختلف أنحاء المملكة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا ، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة .
كما استهدفت الوزارة من خلال مركز الفحص الموسع لفحص الأشخاص داخل السيارات لتقييم معدل انتشار الفيروس في المملكة، ويأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
04:30 PM

جدة.. 14 عيادة "تطمن" تعمل على مدى الـ 24 ساعة لخدمة من يشعر بأعراض كورونا

تستقبل العيادات الجميع من الجنسين كباراً وأطفالاً سعوديين كانوا أو مقيمين إضافة للمخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة, تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تشمل تقديم الخدمة الصحية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة، من خلال استقباله في المستشفيات التي توجد بها هذه العيادات أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد مسبق .
وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كباراً وأطفالاً، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة، حيث تشمل مواقع عيادات "تطمن" مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام .
في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث، إضافة أنه يتم معرفة خطوات مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد"، واختيار حجز موعد، واختيار المركز الصحي، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة "جميع العيادات" لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة .
كما هيأت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركزين للفحص الموسع لفيروس كورونا عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى اكثر من 000 , 10 زائر يومياً على مدار 24 ساعة يوميًا، المخصصة للمركبات، يتم خلالها فحص الأشخاص دون الحاجة إلى الخروج منها وفي خلال دقائق .
وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، إثر ذلك يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة .
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات "تطمن" بمختلف أنحاء المملكة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا ، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة .
كما استهدفت الوزارة من خلال مركز الفحص الموسع لفحص الأشخاص داخل السيارات لتقييم معدل انتشار الفيروس في المملكة، ويأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

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