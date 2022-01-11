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"الإرياني" يؤكد: تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب

انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب المحافظة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الإرياني" يؤكد: تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
05:47 PM

"الإرياني" يؤكد: تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب

انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,407
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38 مليار ..

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