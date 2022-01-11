"الإرياني" يؤكد: تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.
وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.
وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.
وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هناك تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.
وقال "الإرياني": إن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب مأرب.