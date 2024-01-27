مصر والإمارات تتفقان على التصدي للإرهاب والدول الداعمة له

أكدتا مواصلة العمل معًا للتصدي للتدخلات الإقليمية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفقا على مواصلة العمل معًا للتصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله للرئيس المصري في قصر الوطن في أبوظبي: "إن المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتحديات مختلفة تتطلب منا جميعًا تعزيز التعاون والتشاور للحفاظ على أمنها واستقرارها".

من جانبه، جدّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي الإعراب عن تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع دولة الإمارات؛ جراء الحادث الإرهابي الأخير، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأضاف أن "السيسي" أكد إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها.