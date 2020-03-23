النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجّل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر

سجلت 64 إصابة جديدة و7 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا؛ وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير؛ ليصل المجموع إلى 8 آلاف و961 شخصًا.

وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1110، وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجّل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا؛ وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير؛ ليصل المجموع إلى 8 آلاف و961 شخصًا.

وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1110، وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:28 AM

كوريا الجنوبية تسجّل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر

سجلت 64 إصابة جديدة و7 وفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,372

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا؛ وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير؛ ليصل المجموع إلى 8 آلاف و961 شخصًا.

وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1110، وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,134
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,542

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة