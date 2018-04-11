"العاتي": خلال أسبوعين السياسة السعودية تحقق إنجازات قوية.. هذه تفاصيلها

على المستويين الداخلي والخارجي

أكد الباحث السياسي مبارك العاتي، أن السياسة السعودية حققت إنجازات قوية خلال أسبوعين فقط، تمثلت في إعادة السعودية سيطرتها على سوق الطاقة، واستعادت حصتها في الإنتاج والتصدير، ونجحت السعودية في إدارة اجتماعات أوبك، ونجاح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شراء حصص في عمالقة شركات النفط الأوروبية وغيرها من الإنجازات الأخرى القوية التي لم يتطرق لها الإعلام العالمي.

وقال "العاتي" في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "في ظرف أسبوعين فقط حققت السياسة السعودية اختراقات قوية تجاهلها الإعلام العالمي، أبرزها: أعادت السعودية سيطرتها على سوق الطاقة، واستعادت السعودية حصتها في الإنتاج والتصدير، ونجحت السعودية في إدارة اجتماعات أوبك".

وأضاف: "نجحت السعودية في عقد قمة العشرينG20 في ظرف حاد لأول مرة عبر الدائرة الافتراضية لمناقشة جائحة كورونا، ونجحت السعودية في تحقيق تراجع في الموقف الروسي حيال خفض كميات الإنتاج، كذلك نجحت السعودية في تحقيق تراجع حكومة كندا عن موقفها قبل عامين وعادت لتصدير الأسلحة للمملكة".

وتابع: "نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شراء حصص في عمالقة شركات النفط الأوروبيةTotal، Shell ، Equnior، و Eni SpA والتي تعتبر شريان الطاقة في أوروبا، ونجحت المصانع السعودية في تصنيع أجهزة التنفس محليًا بطاقة ١٠٠٠ جهاز أسبوعيًا".



واختتم: "الناتج المحلي الزراعي في السعودية يحقق نموًا هو الأعلى خلال 5 سنوات، لتكون السعودية ثالث الدول العربية في حجم الإنتاج الزراعي"، مشيراً إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ تؤكد تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.