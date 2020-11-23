"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح قمة مجموعة العشرين

هنّأ المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي المدينة، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح قمة العشرين التي استضافتها المملكة.

وأكد "العنزي" أن استضافة قادة مجموعة العشرين يعتبر حدثًا تاريخيًّا يؤكد أهمية دور المملكة المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج، في الوقت الذي تُعد فيه المملكة من أقوى عشرين اقتصادًا على مستوى العالم، وتسعى من خلال ذلك للاستقرار والتنمية والحيلولة دون الأزمات الاقتصادية والكوارث.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف، التي تمكن الجميع؛ لا سيما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار والحفاظ على كوكب الأرض، من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحمايته، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

وأضاف: تسعى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى أن تكون قمة العشرين أنموذجًا مميزًا ليس فقط من الناحية التنظيمية والدبلوماسية، بل أيضًا في أهميتها من القرارات والإعلانات التي ستصدر عنها، كما تمثل قمة العشرين فرصة للمملكة لتعزيز دبلوماسيتها ومشاركة خبراتها وأيضًا الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تحقيق المصالح المشتركة في وقت أصبحت فيه التحديات الخاصة بالإنسان والبيئة والتقنية أكثر إلحاحًا.

ودعا العنزي المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقادتها التي جعلوا من الإنسان أولوية قصوى خاصة فيما يشهده العالم من انتشار لفيروس كوفيد-19.