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بالفيديو.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية

قال: "ريما بنت بندر" تمثّل المملكة في اللجنة الأولمبية

قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.

جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية
سبق

قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.

جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:00 PM

بالفيديو.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية

قال: "ريما بنت بندر" تمثّل المملكة في اللجنة الأولمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,472

قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.

جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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