النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

عندما لم تتأهل إيطاليا وهولندا وتشيلي، كان بعض عشاق كرة القدم يرددون أن المونديال الحالي سيكون هو الأسوأ فنيا بغياب هذه المنتخبات والتي كانت ركيزة أساسية في كأس العالم .. وما هي إلا جولات حتى تفاجأ الجميع بخروج بطلة العالم (ألمانيا) وهي في ذيل المجموعة، في سيناريو مكرر لخروج البطل من المجموعات وكأنها نكسة التتويج والتي لاحقت أسبانيا (2014)، إيطاليا (2010)، ومن قبلهم فرنسا (2002). فيما تعرض عشاق الدوري الأسباني وفي أقل من 24 ساعه لخروج أسطورة البرشا (ميسي) والذي حمله الجميع خروج الأرجنتين، وبينما كان عشاق الريال يتشمتون بهذا الرحيل، وإذا بمنتخب البرتغال يغادر من كتيبة الأوروغواي معلناً عن رحيل أفضل لاعب في العالم 2016 كرييستيانو رونالدو، وتتوالى الصدمات ويخرج أحد أبطال العالم المرشحين (الماتدور الأسباني) على يد المنتخب المغمور البلد المستضيف (روسيا). فيما أنصفت ركلات الترجيح منتخب كرواتيا والذي أبهر الجميع برفقة المنتخب المكسيكي في هذه النهائيات واللذين أرشحهما وبقوة لبلوغ النهائي لهذا المونديال والذي أثبت أنه لا مكان لفريق اللاعب الأوحد، وأن نسبة الاستحواذ لا تعني الفوز، وأن اللعب الجماعي وإغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على المرتدات السريعه هي مستقبل كرة القدم الحديثة.

لن أستغرب لو غادرت البرازيل وإنجلترا وبلجيكا أيضاً مونديال العجائب والذي أثبت مع تسارع الدقائق أن مشاركة منتخبنا الوطني كانت مقنعة وبشكل كبير باستثناء دقائق الوقت بدل الضائع من المباراة الإفتتاحية، والتي انتهت بخماسية تم تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (91) والخامس بالدقيقة (94) رقمياً لو انتهت المباراة الأولى 3/0 مع تصاعد المستوى أمام الأوروغواي والذي تغلب علينا بخطأ من سوء التغطية من الدفاع وخروج الحارس الغير موفق من مكانه وبنتيجة 1/0 فيما تغلبنا على كتيبة محمد صلاح ورفاقه بهزيمة المنتخب المصري 2/1 حيث تم قلب النتيجة من خسارة بهدف إلى انتصار في الثواني الأخيرة قبل مغادرة المونديال .. في مجموعة هي الأقوى بين المجموعات حيث تأهل المنتخب الأوروغواني والروسي على حساب البرتغال وأسبانيا ووصلا لدور ثمن النهائي ضمن أفضل ثمانية منتخبات على العالم وهذا مايمنحنا نوع من الرضى عن هذه المشاركة رغم جميع الأخطاء، كثاني أفضل فريق عربي وبفارق الأهداف عن تونس فيما خرجت معظم المنتخبات الآسيوية كوريا الجنوبية، إيران، وأستراليا (برفقة الهواندي فان مارفيك) وتبقت فقط اليابان والتي تأهلت بشق الأنفس وباللعب النظيف.

هجمة .. مرتدة !!

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب كأس العالم عن تعديل لائحة الاحتراف في دوري المحترفين وتقسيمها لثلاث فئات مالية: الفئة الأولى لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عقودهم عن 150 ألف ريال شهرياً ومقدمات عقود مليون و200 ألف ريال وبحد أقصى 6 لاعبين، أما الفئة الثانية لا تزيد عقودهم عن 100 ألف ريال شهرياً ومقدمات لا تتجاوز مليون ريال ولا تقل عن 3 سنوات وبحد أقصى 10 لاعبين .. وأخيراً الفئة الثالثة لا تزيد عقودهم عن مقدم 750 ألف ريال ومرتب شهري 75 ألف ريال لمدة 3 سنوات، فيما سيتم استقطاع 50% من قيمة العقود الحالية لتطوير كرة القدم في النادي نفسه. ومن وجهة نظري اننا فعلياً بدأنا في تصحيح أنظمة الإحتراف والتي أساءت لكرة القدم السعودية منذ تم تطبيقها بشكل خاطيء ولكن!! وحتى لاتتكرر الأخطاء ولايتم ترك الموضوع عرضه للإجتهاد والقرارات الشخصية، يجب ان تكون هناك معايير واضحه لتقييم آداء كل لاعب بناءاً على عطاءه في الموسم السابق (عدد المبارايات الدولية، والمشاركات مع المنتخب الوطني، والمشاركات الخارجية مع فريقه، إجمالي عدد دقائق المباراة التي لعبها من الموسم الماضي، عدد البطولات التي حققها في سجله، عدد البطاقات والكروت الصفراء والحمراء والعقوبات التي تعرض لها، وخصم نسبة الإيقافات والإصابات، كم كيلو متر يجري في الملعب، وكم تمريره صحيحه وكم هدف سجل وكم هدف صنع .. وهكذا) ومن خلال وضع معايير النقاط يتم تصنيف اللاعب وتطبيق عداله كامله بينهم بدون الخضوع للأسماء أو جماهيرية اللاعب ويكون العطاء في الملعب هو الفاصل والحكم، وبخلاف ذلك سيكون هذا القرار سبباً في نشوء الخلافات بين اللاعبين أنفسهم وشهورهم بالتفرقه وعدم المساواة في ظل انعدام الشفافية ووجود معايير واضحه للتطبيق .. وحتى يتم الإعلان عن ذلك سنقول جار التحميل لنظام الإحتراف الجديد ولكن بنسبة 50%.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)
سبق

عندما لم تتأهل إيطاليا وهولندا وتشيلي، كان بعض عشاق كرة القدم يرددون أن المونديال الحالي سيكون هو الأسوأ فنيا بغياب هذه المنتخبات والتي كانت ركيزة أساسية في كأس العالم .. وما هي إلا جولات حتى تفاجأ الجميع بخروج بطلة العالم (ألمانيا) وهي في ذيل المجموعة، في سيناريو مكرر لخروج البطل من المجموعات وكأنها نكسة التتويج والتي لاحقت أسبانيا (2014)، إيطاليا (2010)، ومن قبلهم فرنسا (2002). فيما تعرض عشاق الدوري الأسباني وفي أقل من 24 ساعه لخروج أسطورة البرشا (ميسي) والذي حمله الجميع خروج الأرجنتين، وبينما كان عشاق الريال يتشمتون بهذا الرحيل، وإذا بمنتخب البرتغال يغادر من كتيبة الأوروغواي معلناً عن رحيل أفضل لاعب في العالم 2016 كرييستيانو رونالدو، وتتوالى الصدمات ويخرج أحد أبطال العالم المرشحين (الماتدور الأسباني) على يد المنتخب المغمور البلد المستضيف (روسيا). فيما أنصفت ركلات الترجيح منتخب كرواتيا والذي أبهر الجميع برفقة المنتخب المكسيكي في هذه النهائيات واللذين أرشحهما وبقوة لبلوغ النهائي لهذا المونديال والذي أثبت أنه لا مكان لفريق اللاعب الأوحد، وأن نسبة الاستحواذ لا تعني الفوز، وأن اللعب الجماعي وإغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على المرتدات السريعه هي مستقبل كرة القدم الحديثة.

لن أستغرب لو غادرت البرازيل وإنجلترا وبلجيكا أيضاً مونديال العجائب والذي أثبت مع تسارع الدقائق أن مشاركة منتخبنا الوطني كانت مقنعة وبشكل كبير باستثناء دقائق الوقت بدل الضائع من المباراة الإفتتاحية، والتي انتهت بخماسية تم تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (91) والخامس بالدقيقة (94) رقمياً لو انتهت المباراة الأولى 3/0 مع تصاعد المستوى أمام الأوروغواي والذي تغلب علينا بخطأ من سوء التغطية من الدفاع وخروج الحارس الغير موفق من مكانه وبنتيجة 1/0 فيما تغلبنا على كتيبة محمد صلاح ورفاقه بهزيمة المنتخب المصري 2/1 حيث تم قلب النتيجة من خسارة بهدف إلى انتصار في الثواني الأخيرة قبل مغادرة المونديال .. في مجموعة هي الأقوى بين المجموعات حيث تأهل المنتخب الأوروغواني والروسي على حساب البرتغال وأسبانيا ووصلا لدور ثمن النهائي ضمن أفضل ثمانية منتخبات على العالم وهذا مايمنحنا نوع من الرضى عن هذه المشاركة رغم جميع الأخطاء، كثاني أفضل فريق عربي وبفارق الأهداف عن تونس فيما خرجت معظم المنتخبات الآسيوية كوريا الجنوبية، إيران، وأستراليا (برفقة الهواندي فان مارفيك) وتبقت فقط اليابان والتي تأهلت بشق الأنفس وباللعب النظيف.

هجمة .. مرتدة !!

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب كأس العالم عن تعديل لائحة الاحتراف في دوري المحترفين وتقسيمها لثلاث فئات مالية: الفئة الأولى لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عقودهم عن 150 ألف ريال شهرياً ومقدمات عقود مليون و200 ألف ريال وبحد أقصى 6 لاعبين، أما الفئة الثانية لا تزيد عقودهم عن 100 ألف ريال شهرياً ومقدمات لا تتجاوز مليون ريال ولا تقل عن 3 سنوات وبحد أقصى 10 لاعبين .. وأخيراً الفئة الثالثة لا تزيد عقودهم عن مقدم 750 ألف ريال ومرتب شهري 75 ألف ريال لمدة 3 سنوات، فيما سيتم استقطاع 50% من قيمة العقود الحالية لتطوير كرة القدم في النادي نفسه. ومن وجهة نظري اننا فعلياً بدأنا في تصحيح أنظمة الإحتراف والتي أساءت لكرة القدم السعودية منذ تم تطبيقها بشكل خاطيء ولكن!! وحتى لاتتكرر الأخطاء ولايتم ترك الموضوع عرضه للإجتهاد والقرارات الشخصية، يجب ان تكون هناك معايير واضحه لتقييم آداء كل لاعب بناءاً على عطاءه في الموسم السابق (عدد المبارايات الدولية، والمشاركات مع المنتخب الوطني، والمشاركات الخارجية مع فريقه، إجمالي عدد دقائق المباراة التي لعبها من الموسم الماضي، عدد البطولات التي حققها في سجله، عدد البطاقات والكروت الصفراء والحمراء والعقوبات التي تعرض لها، وخصم نسبة الإيقافات والإصابات، كم كيلو متر يجري في الملعب، وكم تمريره صحيحه وكم هدف سجل وكم هدف صنع .. وهكذا) ومن خلال وضع معايير النقاط يتم تصنيف اللاعب وتطبيق عداله كامله بينهم بدون الخضوع للأسماء أو جماهيرية اللاعب ويكون العطاء في الملعب هو الفاصل والحكم، وبخلاف ذلك سيكون هذا القرار سبباً في نشوء الخلافات بين اللاعبين أنفسهم وشهورهم بالتفرقه وعدم المساواة في ظل انعدام الشفافية ووجود معايير واضحه للتطبيق .. وحتى يتم الإعلان عن ذلك سنقول جار التحميل لنظام الإحتراف الجديد ولكن بنسبة 50%.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:49 PM

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي - الرياض
A A A
1
452

عندما لم تتأهل إيطاليا وهولندا وتشيلي، كان بعض عشاق كرة القدم يرددون أن المونديال الحالي سيكون هو الأسوأ فنيا بغياب هذه المنتخبات والتي كانت ركيزة أساسية في كأس العالم .. وما هي إلا جولات حتى تفاجأ الجميع بخروج بطلة العالم (ألمانيا) وهي في ذيل المجموعة، في سيناريو مكرر لخروج البطل من المجموعات وكأنها نكسة التتويج والتي لاحقت أسبانيا (2014)، إيطاليا (2010)، ومن قبلهم فرنسا (2002). فيما تعرض عشاق الدوري الأسباني وفي أقل من 24 ساعه لخروج أسطورة البرشا (ميسي) والذي حمله الجميع خروج الأرجنتين، وبينما كان عشاق الريال يتشمتون بهذا الرحيل، وإذا بمنتخب البرتغال يغادر من كتيبة الأوروغواي معلناً عن رحيل أفضل لاعب في العالم 2016 كرييستيانو رونالدو، وتتوالى الصدمات ويخرج أحد أبطال العالم المرشحين (الماتدور الأسباني) على يد المنتخب المغمور البلد المستضيف (روسيا). فيما أنصفت ركلات الترجيح منتخب كرواتيا والذي أبهر الجميع برفقة المنتخب المكسيكي في هذه النهائيات واللذين أرشحهما وبقوة لبلوغ النهائي لهذا المونديال والذي أثبت أنه لا مكان لفريق اللاعب الأوحد، وأن نسبة الاستحواذ لا تعني الفوز، وأن اللعب الجماعي وإغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على المرتدات السريعه هي مستقبل كرة القدم الحديثة.

لن أستغرب لو غادرت البرازيل وإنجلترا وبلجيكا أيضاً مونديال العجائب والذي أثبت مع تسارع الدقائق أن مشاركة منتخبنا الوطني كانت مقنعة وبشكل كبير باستثناء دقائق الوقت بدل الضائع من المباراة الإفتتاحية، والتي انتهت بخماسية تم تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (91) والخامس بالدقيقة (94) رقمياً لو انتهت المباراة الأولى 3/0 مع تصاعد المستوى أمام الأوروغواي والذي تغلب علينا بخطأ من سوء التغطية من الدفاع وخروج الحارس الغير موفق من مكانه وبنتيجة 1/0 فيما تغلبنا على كتيبة محمد صلاح ورفاقه بهزيمة المنتخب المصري 2/1 حيث تم قلب النتيجة من خسارة بهدف إلى انتصار في الثواني الأخيرة قبل مغادرة المونديال .. في مجموعة هي الأقوى بين المجموعات حيث تأهل المنتخب الأوروغواني والروسي على حساب البرتغال وأسبانيا ووصلا لدور ثمن النهائي ضمن أفضل ثمانية منتخبات على العالم وهذا مايمنحنا نوع من الرضى عن هذه المشاركة رغم جميع الأخطاء، كثاني أفضل فريق عربي وبفارق الأهداف عن تونس فيما خرجت معظم المنتخبات الآسيوية كوريا الجنوبية، إيران، وأستراليا (برفقة الهواندي فان مارفيك) وتبقت فقط اليابان والتي تأهلت بشق الأنفس وباللعب النظيف.

هجمة .. مرتدة !!

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب كأس العالم عن تعديل لائحة الاحتراف في دوري المحترفين وتقسيمها لثلاث فئات مالية: الفئة الأولى لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عقودهم عن 150 ألف ريال شهرياً ومقدمات عقود مليون و200 ألف ريال وبحد أقصى 6 لاعبين، أما الفئة الثانية لا تزيد عقودهم عن 100 ألف ريال شهرياً ومقدمات لا تتجاوز مليون ريال ولا تقل عن 3 سنوات وبحد أقصى 10 لاعبين .. وأخيراً الفئة الثالثة لا تزيد عقودهم عن مقدم 750 ألف ريال ومرتب شهري 75 ألف ريال لمدة 3 سنوات، فيما سيتم استقطاع 50% من قيمة العقود الحالية لتطوير كرة القدم في النادي نفسه. ومن وجهة نظري اننا فعلياً بدأنا في تصحيح أنظمة الإحتراف والتي أساءت لكرة القدم السعودية منذ تم تطبيقها بشكل خاطيء ولكن!! وحتى لاتتكرر الأخطاء ولايتم ترك الموضوع عرضه للإجتهاد والقرارات الشخصية، يجب ان تكون هناك معايير واضحه لتقييم آداء كل لاعب بناءاً على عطاءه في الموسم السابق (عدد المبارايات الدولية، والمشاركات مع المنتخب الوطني، والمشاركات الخارجية مع فريقه، إجمالي عدد دقائق المباراة التي لعبها من الموسم الماضي، عدد البطولات التي حققها في سجله، عدد البطاقات والكروت الصفراء والحمراء والعقوبات التي تعرض لها، وخصم نسبة الإيقافات والإصابات، كم كيلو متر يجري في الملعب، وكم تمريره صحيحه وكم هدف سجل وكم هدف صنع .. وهكذا) ومن خلال وضع معايير النقاط يتم تصنيف اللاعب وتطبيق عداله كامله بينهم بدون الخضوع للأسماء أو جماهيرية اللاعب ويكون العطاء في الملعب هو الفاصل والحكم، وبخلاف ذلك سيكون هذا القرار سبباً في نشوء الخلافات بين اللاعبين أنفسهم وشهورهم بالتفرقه وعدم المساواة في ظل انعدام الشفافية ووجود معايير واضحه للتطبيق .. وحتى يتم الإعلان عن ذلك سنقول جار التحميل لنظام الإحتراف الجديد ولكن بنسبة 50%.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,626
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,081
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,124
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,405

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة