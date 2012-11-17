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الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. ووسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

أدى أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، اختباراتهم اليوم الأربعاء لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1443هـ، وسط منظومة متكاملة بين الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعديه وقيادات الإدارة.

وأكد "اللهيبي" جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، واكتمال تشكيل لجان الرصد والمتابعة واستخراج النتائج، ولجنة الاختبارات بالمدرسة من خلال مديري ومديرات المدارس.

وأضاف أنه جرى التأكيد على المدارس لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام، لافتًا الانتباه إلى أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومتابعتهم الاختبارات أولًا بأول وفق خطةٍ مُعدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ودعا "اللهيبي" مديري المدارس إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضورياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "اللهيبي" الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار، ولاسيما أن بعضها مستمرة معهم خلال الفصل الدراسي المقبل.

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الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول
سبق

أدى أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، اختباراتهم اليوم الأربعاء لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1443هـ، وسط منظومة متكاملة بين الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعديه وقيادات الإدارة.

وأكد "اللهيبي" جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، واكتمال تشكيل لجان الرصد والمتابعة واستخراج النتائج، ولجنة الاختبارات بالمدرسة من خلال مديري ومديرات المدارس.

وأضاف أنه جرى التأكيد على المدارس لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام، لافتًا الانتباه إلى أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومتابعتهم الاختبارات أولًا بأول وفق خطةٍ مُعدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ودعا "اللهيبي" مديري المدارس إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضورياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "اللهيبي" الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار، ولاسيما أن بعضها مستمرة معهم خلال الفصل الدراسي المقبل.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:17 PM

الطائف.. أكثر من 110 آلاف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. ووسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، اختباراتهم اليوم الأربعاء لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1443هـ، وسط منظومة متكاملة بين الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعديه وقيادات الإدارة.

وأكد "اللهيبي" جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، واكتمال تشكيل لجان الرصد والمتابعة واستخراج النتائج، ولجنة الاختبارات بالمدرسة من خلال مديري ومديرات المدارس.

وأضاف أنه جرى التأكيد على المدارس لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام، لافتًا الانتباه إلى أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومتابعتهم الاختبارات أولًا بأول وفق خطةٍ مُعدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ودعا "اللهيبي" مديري المدارس إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضورياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "اللهيبي" الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار، ولاسيما أن بعضها مستمرة معهم خلال الفصل الدراسي المقبل.

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