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أمانة جازان تكافح 4645 بؤرة للبعوض ببلدية صبيا

قالت: شملت المساجد والمدارس وحاويات النفايات والحدائق

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الحالي- 280 جولة ميدانية ضمن جهودها المستمرة لحصر ومكافحة مناطق تكاثر الحشرات والبعوض؛ وذلك في إطار مكافحة الآفات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي الدغريري، أن الجولات الميدانية استهدفت 4645 بؤرة للبعوض والحشرات في 16 موقعًا بالمحافظة، شملت: (المساجد، والمدارس، وحاويات النفايات، والحدائق، وحظائر الحيوانات، والأسواق وعددًا من المواقع الأخرى).

وبيّن أن الفِرَق الميدانية المكلفة بأعمال المكافحة لآفات الصحة العامة تعمل على مدار الساعة بشكل يومي لتغطية كل الأحياء، من خلال تقسيم منطقة العمل اليومية إلى عدة مناطق فرعية، يتم فيها المكافحة الحشرية والميكانيكية والكيميائية عبر الرش الفراغي والرش السائل.

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أمانة جازان تكافح 4645 بؤرة للبعوض ببلدية صبيا
سبق

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الحالي- 280 جولة ميدانية ضمن جهودها المستمرة لحصر ومكافحة مناطق تكاثر الحشرات والبعوض؛ وذلك في إطار مكافحة الآفات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي الدغريري، أن الجولات الميدانية استهدفت 4645 بؤرة للبعوض والحشرات في 16 موقعًا بالمحافظة، شملت: (المساجد، والمدارس، وحاويات النفايات، والحدائق، وحظائر الحيوانات، والأسواق وعددًا من المواقع الأخرى).

وبيّن أن الفِرَق الميدانية المكلفة بأعمال المكافحة لآفات الصحة العامة تعمل على مدار الساعة بشكل يومي لتغطية كل الأحياء، من خلال تقسيم منطقة العمل اليومية إلى عدة مناطق فرعية، يتم فيها المكافحة الحشرية والميكانيكية والكيميائية عبر الرش الفراغي والرش السائل.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:31 AM

أمانة جازان تكافح 4645 بؤرة للبعوض ببلدية صبيا

قالت: شملت المساجد والمدارس وحاويات النفايات والحدائق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الحالي- 280 جولة ميدانية ضمن جهودها المستمرة لحصر ومكافحة مناطق تكاثر الحشرات والبعوض؛ وذلك في إطار مكافحة الآفات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي الدغريري، أن الجولات الميدانية استهدفت 4645 بؤرة للبعوض والحشرات في 16 موقعًا بالمحافظة، شملت: (المساجد، والمدارس، وحاويات النفايات، والحدائق، وحظائر الحيوانات، والأسواق وعددًا من المواقع الأخرى).

وبيّن أن الفِرَق الميدانية المكلفة بأعمال المكافحة لآفات الصحة العامة تعمل على مدار الساعة بشكل يومي لتغطية كل الأحياء، من خلال تقسيم منطقة العمل اليومية إلى عدة مناطق فرعية، يتم فيها المكافحة الحشرية والميكانيكية والكيميائية عبر الرش الفراغي والرش السائل.

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