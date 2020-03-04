بولندا تكتشف أول إصابة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.