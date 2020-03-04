بولندا تكتشف أول إصابة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.
وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.
أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.
وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي فيروس كورونا الجديد
أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.
وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.
أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.
وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.