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بولندا تكتشف أول إصابة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.

وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي فيروس كورونا الجديد

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بولندا تكتشف أول إصابة بفيروس كورونا
سبق

أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:21 AM

بولندا تكتشف أول إصابة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وأضاف -وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه بحالة جيدة.

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