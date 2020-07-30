النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2629 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1629 إصابة

مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات

47 حالة فقط.. وتعافي 94 شخصاً لتبلغ حالات الشفاء 26365

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى معدل يومي منذ عدة أسابيع.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 94 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 28610 حالة؛ منها 1723 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 94 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26365 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات
سبق

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى معدل يومي منذ عدة أسابيع.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 94 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 28610 حالة؛ منها 1723 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 94 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26365 حالة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
04:05 PM

مكة تسجل أدنى حصيلة يومية في إصابات كورونا.. ولا وفيات

47 حالة فقط.. وتعافي 94 شخصاً لتبلغ حالات الشفاء 26365

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,306

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى معدل يومي منذ عدة أسابيع.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 94 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 28610 حالة؛ منها 1723 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 94 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26365 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,090
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,295

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة