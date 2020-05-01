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"ملكية ينبع" تغلق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بسبب كورونا

كإجراء وقائي والتأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية

أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية عن إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى؛ نظرًا لتسجيل حالات إيجابية بفيروس كورونا للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية؛ حرصًا على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الملكية بينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه حرصًا من الهيئة الملكية بينبع على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ونظرًا لتسجيل حالات إيجابية للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية.

وأضافت أن الإدارات المختصة بالهيئة الملكية بينبع قامت على الفور وكإجراء وقائي، بإغلاق فرع مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بمدينة ينبع الصناعية؛ حتي يتم التأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة العاملين والمتسوقين قبل إعادة افتتاح المركز.

فيروس كورونا الجديد

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"ملكية ينبع" تغلق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بسبب كورونا
سبق

أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية عن إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى؛ نظرًا لتسجيل حالات إيجابية بفيروس كورونا للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية؛ حرصًا على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الملكية بينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه حرصًا من الهيئة الملكية بينبع على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ونظرًا لتسجيل حالات إيجابية للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية.

وأضافت أن الإدارات المختصة بالهيئة الملكية بينبع قامت على الفور وكإجراء وقائي، بإغلاق فرع مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بمدينة ينبع الصناعية؛ حتي يتم التأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة العاملين والمتسوقين قبل إعادة افتتاح المركز.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
08:55 PM

"ملكية ينبع" تغلق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بسبب كورونا

كإجراء وقائي والتأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية عن إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى؛ نظرًا لتسجيل حالات إيجابية بفيروس كورونا للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية؛ حرصًا على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الملكية بينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه حرصًا من الهيئة الملكية بينبع على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ونظرًا لتسجيل حالات إيجابية للعاملين في مركز أسواق المزرعة فرع حي رضوى بينبع الصناعية.

وأضافت أن الإدارات المختصة بالهيئة الملكية بينبع قامت على الفور وكإجراء وقائي، بإغلاق فرع مركز أسواق المزرعة بحي رضوى بمدينة ينبع الصناعية؛ حتي يتم التأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة العاملين والمتسوقين قبل إعادة افتتاح المركز.

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