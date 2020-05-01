تزامناً مع الرفع الجزئي لمنع التجوّل.. جولات لـ"هيئة مكة" للالتزام بالاحترازات

توعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة.. و"العمري": جهود كبيرة لقطاعات الدولة

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية، في الأسواق والأماكن العامة لبذل وتقديم التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من منع التجوّل في محافظات منطقة مكة المكرّمة، بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية في أثناء تجوّلهم.

تأتي هذه الأعمال الميدانية والتوعوية إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من تفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة رفع الحظر الجزئي.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري؛ إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قِبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد "العمري"؛ بالجهود الكبيرة المقدمة من قطاعات الدولة كافة المعنية بمواجهة تفشي جائحة كورونا والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أيدهما الله-.