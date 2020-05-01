النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

تزامناً مع الرفع الجزئي لمنع التجوّل.. جولات لـ"هيئة مكة" للالتزام بالاحترازات

توعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة.. و"العمري": جهود كبيرة لقطاعات الدولة

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية، في الأسواق والأماكن العامة لبذل وتقديم التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من منع التجوّل في محافظات منطقة مكة المكرّمة، بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية في أثناء تجوّلهم.

تأتي هذه الأعمال الميدانية والتوعوية إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من تفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة رفع الحظر الجزئي.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري؛ إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قِبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد "العمري"؛ بالجهود الكبيرة المقدمة من قطاعات الدولة كافة المعنية بمواجهة تفشي جائحة كورونا والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

منع التجول مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزامناً مع الرفع الجزئي لمنع التجوّل.. جولات لـ"هيئة مكة" للالتزام بالاحترازات
سبق

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية، في الأسواق والأماكن العامة لبذل وتقديم التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من منع التجوّل في محافظات منطقة مكة المكرّمة، بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية في أثناء تجوّلهم.

تأتي هذه الأعمال الميدانية والتوعوية إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من تفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة رفع الحظر الجزئي.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري؛ إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قِبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد "العمري"؛ بالجهود الكبيرة المقدمة من قطاعات الدولة كافة المعنية بمواجهة تفشي جائحة كورونا والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:17 PM

تزامناً مع الرفع الجزئي لمنع التجوّل.. جولات لـ"هيئة مكة" للالتزام بالاحترازات

توعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة.. و"العمري": جهود كبيرة لقطاعات الدولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
9
7,123

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية، في الأسواق والأماكن العامة لبذل وتقديم التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من منع التجوّل في محافظات منطقة مكة المكرّمة، بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية في أثناء تجوّلهم.

تأتي هذه الأعمال الميدانية والتوعوية إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من تفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة رفع الحظر الجزئي.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري؛ إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قِبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد "العمري"؛ بالجهود الكبيرة المقدمة من قطاعات الدولة كافة المعنية بمواجهة تفشي جائحة كورونا والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,474
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,849
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,840

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة