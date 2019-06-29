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لامس قضية خطيرة تؤرق البشرية.. لماذا حذر ولي العهد من مشكلة المياه؟

طالب بإيجاد سياسات توافقية ومجدية لتحدياتها

في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، لفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انتباه قادة مجموعة العشرين والعالم إلى مشكلة خطيرة تشكل تحدياً خطيراً لمستقبل البشرية؛ وهي مشكلة الشح المتزايد للمياه الصالحة للاستعمال الآدمي بمختلف مستوياته، محذرًا من أن "أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحدُ أهم المواضيع التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص"، فما مفهوم الأمن المائي؟ وما آثار خطورته الحالية والمستقبلية؟

عرّف الدكتور عدنان عباس حميدان والدكتور خلف مطر الجراد من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الأمن المائي في دراسة بعنوان "الأمن المائي العربي ومسألة المياه في الوطن العربي"، بأنه: كميّة المياه الجيّدة والصالحة للاستخدام البشري المُتوافرة بشكلٍ يُلبّي الاحتياجات المختلفة كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة من المياه، وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تَنمية موارد المياه الحالية، ثمّ البحث عن موارد جديدة.

وتهدد الآثار الخطيرة الناجمة عن مشكلة عدم توفر المياه الصالحة للاستعمال البشري، أكثر من ملياري إنسان في العالم، فبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف في تقرير لهما عام 2017؛ فإن حوالي 3 أشخاص من كل 10 أشخاص في العالم، أي 2.1 مليار شخص، لا يحصلون على المياه النظيفة المأمونة والمتاحة بسرعة في المنزل، ويفتقر 6 أشخاص من كل 10 أشخاص، أي 4.5 مليارات شخص، إلى الإدارة المأمونة لخدمات الإصحاح، فيما سيعيش نحو 40 في المئة بحد أقصى من سكان العالم في مناطق شحيحة المياه بشدة بحلول عام 2035.

ويرتبط مفهوم الأمن المائي بمفهوم الأمن الغذائي؛ فنقص كميات المياه الصالحة لاستِخدام البَشر يؤدّي إلى الإضرار بالأمن الغذائي والأمن القومي للدّول نتيجة اعتِماد الأفراد والمؤسّسات على المِياه في الأعمَال، وبناء على تلك الحقائق طالب ولي العهد بالعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.

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لامس قضية خطيرة تؤرق البشرية.. لماذا حذر ولي العهد من مشكلة المياه؟
سبق

في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، لفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انتباه قادة مجموعة العشرين والعالم إلى مشكلة خطيرة تشكل تحدياً خطيراً لمستقبل البشرية؛ وهي مشكلة الشح المتزايد للمياه الصالحة للاستعمال الآدمي بمختلف مستوياته، محذرًا من أن "أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحدُ أهم المواضيع التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص"، فما مفهوم الأمن المائي؟ وما آثار خطورته الحالية والمستقبلية؟

عرّف الدكتور عدنان عباس حميدان والدكتور خلف مطر الجراد من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الأمن المائي في دراسة بعنوان "الأمن المائي العربي ومسألة المياه في الوطن العربي"، بأنه: كميّة المياه الجيّدة والصالحة للاستخدام البشري المُتوافرة بشكلٍ يُلبّي الاحتياجات المختلفة كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة من المياه، وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تَنمية موارد المياه الحالية، ثمّ البحث عن موارد جديدة.

وتهدد الآثار الخطيرة الناجمة عن مشكلة عدم توفر المياه الصالحة للاستعمال البشري، أكثر من ملياري إنسان في العالم، فبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف في تقرير لهما عام 2017؛ فإن حوالي 3 أشخاص من كل 10 أشخاص في العالم، أي 2.1 مليار شخص، لا يحصلون على المياه النظيفة المأمونة والمتاحة بسرعة في المنزل، ويفتقر 6 أشخاص من كل 10 أشخاص، أي 4.5 مليارات شخص، إلى الإدارة المأمونة لخدمات الإصحاح، فيما سيعيش نحو 40 في المئة بحد أقصى من سكان العالم في مناطق شحيحة المياه بشدة بحلول عام 2035.

ويرتبط مفهوم الأمن المائي بمفهوم الأمن الغذائي؛ فنقص كميات المياه الصالحة لاستِخدام البَشر يؤدّي إلى الإضرار بالأمن الغذائي والأمن القومي للدّول نتيجة اعتِماد الأفراد والمؤسّسات على المِياه في الأعمَال، وبناء على تلك الحقائق طالب ولي العهد بالعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:08 PM

لامس قضية خطيرة تؤرق البشرية.. لماذا حذر ولي العهد من مشكلة المياه؟

طالب بإيجاد سياسات توافقية ومجدية لتحدياتها

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محمد صبح - الرياض
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في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، لفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انتباه قادة مجموعة العشرين والعالم إلى مشكلة خطيرة تشكل تحدياً خطيراً لمستقبل البشرية؛ وهي مشكلة الشح المتزايد للمياه الصالحة للاستعمال الآدمي بمختلف مستوياته، محذرًا من أن "أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحدُ أهم المواضيع التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص"، فما مفهوم الأمن المائي؟ وما آثار خطورته الحالية والمستقبلية؟

عرّف الدكتور عدنان عباس حميدان والدكتور خلف مطر الجراد من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الأمن المائي في دراسة بعنوان "الأمن المائي العربي ومسألة المياه في الوطن العربي"، بأنه: كميّة المياه الجيّدة والصالحة للاستخدام البشري المُتوافرة بشكلٍ يُلبّي الاحتياجات المختلفة كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة من المياه، وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تَنمية موارد المياه الحالية، ثمّ البحث عن موارد جديدة.

وتهدد الآثار الخطيرة الناجمة عن مشكلة عدم توفر المياه الصالحة للاستعمال البشري، أكثر من ملياري إنسان في العالم، فبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف في تقرير لهما عام 2017؛ فإن حوالي 3 أشخاص من كل 10 أشخاص في العالم، أي 2.1 مليار شخص، لا يحصلون على المياه النظيفة المأمونة والمتاحة بسرعة في المنزل، ويفتقر 6 أشخاص من كل 10 أشخاص، أي 4.5 مليارات شخص، إلى الإدارة المأمونة لخدمات الإصحاح، فيما سيعيش نحو 40 في المئة بحد أقصى من سكان العالم في مناطق شحيحة المياه بشدة بحلول عام 2035.

ويرتبط مفهوم الأمن المائي بمفهوم الأمن الغذائي؛ فنقص كميات المياه الصالحة لاستِخدام البَشر يؤدّي إلى الإضرار بالأمن الغذائي والأمن القومي للدّول نتيجة اعتِماد الأفراد والمؤسّسات على المِياه في الأعمَال، وبناء على تلك الحقائق طالب ولي العهد بالعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.

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