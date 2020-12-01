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لحظات ترقب قبل إعلان رفع القيود عن السفر وفتح المنافذ

وفقاً للشروط والتدابير الوقائية التي تحددها وزارة الصحة

ينتظر في الساعات القادمة أن يُحدد موعد الرفع النهائي عن قيود السفر والسماح بالتنقل عبر جميع المنافذ

السعودية، وفقاً لشروط وتدابير وقائية تحددها وزارة الصحة بعد تعليق دام حوالي عشرة أشهر بسبب تداعيات فيروس "كوفيد -١٩" وهو الموعد المعلن من قبل وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي.

وكانت الوزارة قد ذكرت أنه بعد بتاريخ ١يناير ٢٠٢١، ستفتح جميع المنافذ وسترفع قيود السفر على أن يعلن ذلك قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المحدد.

وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت: يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور

جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، ويتم الإعلان

عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م.

وأضافت: وزارة الصحة إذ تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لحظات ترقب قبل إعلان رفع القيود عن السفر وفتح المنافذ
سبق

ينتظر في الساعات القادمة أن يُحدد موعد الرفع النهائي عن قيود السفر والسماح بالتنقل عبر جميع المنافذ

السعودية، وفقاً لشروط وتدابير وقائية تحددها وزارة الصحة بعد تعليق دام حوالي عشرة أشهر بسبب تداعيات فيروس "كوفيد -١٩" وهو الموعد المعلن من قبل وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي.

وكانت الوزارة قد ذكرت أنه بعد بتاريخ ١يناير ٢٠٢١، ستفتح جميع المنافذ وسترفع قيود السفر على أن يعلن ذلك قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المحدد.

وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت: يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور

جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، ويتم الإعلان

عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م.

وأضافت: وزارة الصحة إذ تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
04:54 PM

لحظات ترقب قبل إعلان رفع القيود عن السفر وفتح المنافذ

وفقاً للشروط والتدابير الوقائية التي تحددها وزارة الصحة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
10
4,337

ينتظر في الساعات القادمة أن يُحدد موعد الرفع النهائي عن قيود السفر والسماح بالتنقل عبر جميع المنافذ

السعودية، وفقاً لشروط وتدابير وقائية تحددها وزارة الصحة بعد تعليق دام حوالي عشرة أشهر بسبب تداعيات فيروس "كوفيد -١٩" وهو الموعد المعلن من قبل وزارة الداخلية في سبتمبر الماضي.

وكانت الوزارة قد ذكرت أنه بعد بتاريخ ١يناير ٢٠٢١، ستفتح جميع المنافذ وسترفع قيود السفر على أن يعلن ذلك قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المحدد.

وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت: يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور

جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، ويتم الإعلان

عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م.

وأضافت: وزارة الصحة إذ تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

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