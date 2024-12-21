"ساري": لا أفهم أسباب تذبذب مستوى فريقي.. وأمام لاتسيو هدفنا واحد

أكد مارسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي جاهزيتهم لمباراة الغد أمام فريق لاتسيو في السوبر الإيطالي بمدينة الرياض.

وقال عن المباراة: "نحن نستمتع باللعب والتدريبات ونستعد للمباراة، صحيح هناك أشياء غير جيدة في الفريق، لذا نسعى لرفع المستوى، وهذا يعطينا هدفاً للوصول للمرحلة الأخيرة".

وتطرق لأسباب تذبذب المستوى وقال: "حقيقة لا أفهم السبب لذلك، ولكن نحن نلعب باستمرارية، والدليل خسارة واحدة فقط، والتذبذب هو جزء من أي مسيرة".

وعن رأيه في شعور بعض اللاعبين بأنهم أساطير فوق أرضية الميدان قال: "لم ألحظ هذا الشيء، هناك توازن بين اللاعبين، وتنظيم المدرب، واستماعهم للتوجيهات".

وعن انعكاس انتصار لاتسيو على يوفنتوس في الدوري على مباراة الغد قال: "هذه مباراة مختلفة، ولا تحمل تعويضاً بعكس مباراة الدوري".

وتطرق ساري لجاهزية اللاعبين لمباراة الغد بعد أيام من مباراة جنوى، وقال: "وصلنا أمس، وسنتدرب اليوم، لا أعلم عن الجاهزية الكاملة، وهذا سيتحدد بعد تدريب اليوم".

وختم حديثه بالقول: "خضنا ثلاثة نهائيات الموسم الماضي، وهذا أول نهائي، ونستعد من أجل هدف واحد وهو الفوز".