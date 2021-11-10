أعلنت قيادة التحالف تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الجنوب.
وأضافت: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الجنوب.
وأضافت: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الجنوب.
وأضافت: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الجنوب.
وأضافت: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.