النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بايرن ميونيخ وتشيلسي يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية لدوري الأبطال

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف البديل إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة (90+4).

وكان تشيلسي قد فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف نظيف، فضمن الفريق اللندني بالتالي الوجود في الدور ربع النهائي من البطولة بمجموع لقاءي الذهاب والعودة لصالحه (3-0).

وأكمل بايرن ميونيخ الألماني عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز ذهابًا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزًا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بايرن ميونيخ وتشيلسي يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية لدوري الأبطال
سبق

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف البديل إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة (90+4).

وكان تشيلسي قد فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف نظيف، فضمن الفريق اللندني بالتالي الوجود في الدور ربع النهائي من البطولة بمجموع لقاءي الذهاب والعودة لصالحه (3-0).

وأكمل بايرن ميونيخ الألماني عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز ذهابًا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزًا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:26 AM

بايرن ميونيخ وتشيلسي يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية لدوري الأبطال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
403

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف البديل إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة (90+4).

وكان تشيلسي قد فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف نظيف، فضمن الفريق اللندني بالتالي الوجود في الدور ربع النهائي من البطولة بمجموع لقاءي الذهاب والعودة لصالحه (3-0).

وأكمل بايرن ميونيخ الألماني عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز ذهابًا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزًا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,180
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,516

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة