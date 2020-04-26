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ألمانيا تستعين بتطبيق لـ"جوجل" و"آبل" في تعقب مصابي "كورونا"

ينبه مستخدمي الهواتف عند الاتصال بمريض

قررت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد) دعم تطبيق تعقّب على صلة بفيروس كورونا المستجد يستخدم تكنولوجيا مدعومة من "جوجل" و"آبل"، متخلية عن تطبيق مدعوم ألمانياً قوبل بانتقادات جراء مخاوف تتعلّق بالخصوصية.

وبين وزير الصحة الألماني ينس سبان، وهيلغي براون مدير مكتب المستشارة أنغيلا ميركل، أن برلين بدّلت موقفها وباتت تفضّل بنية برمجية لامركزية، يتم بموجبها تخزين بيانات المستخدمين على هواتفهم الخاصة بدلاً من قاعدة بيانات مركزية.

وأضافا في بيان مشترك أوردته "فرانس 24"، أن الهدف من تطبيق التعقّب هو أن يكون جاهزاً للاستخدام قريباً جداً ومقبولاً بشكل قوي من قبل العامّة والمجتمع المدني.

ويعد طرح تطبيق يستخدم تقنية البلوتوث لتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية، حينما يصبحون على اتصال مع شخص مصاب بالفيروس أمراً بالغ الأهمية في مكافحة الوباء في وقت تخفف بلدان مثل ألمانيا إجراءات الإغلاق.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تستعين بتطبيق لـ"جوجل" و"آبل" في تعقب مصابي "كورونا"
سبق

قررت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد) دعم تطبيق تعقّب على صلة بفيروس كورونا المستجد يستخدم تكنولوجيا مدعومة من "جوجل" و"آبل"، متخلية عن تطبيق مدعوم ألمانياً قوبل بانتقادات جراء مخاوف تتعلّق بالخصوصية.

وبين وزير الصحة الألماني ينس سبان، وهيلغي براون مدير مكتب المستشارة أنغيلا ميركل، أن برلين بدّلت موقفها وباتت تفضّل بنية برمجية لامركزية، يتم بموجبها تخزين بيانات المستخدمين على هواتفهم الخاصة بدلاً من قاعدة بيانات مركزية.

وأضافا في بيان مشترك أوردته "فرانس 24"، أن الهدف من تطبيق التعقّب هو أن يكون جاهزاً للاستخدام قريباً جداً ومقبولاً بشكل قوي من قبل العامّة والمجتمع المدني.

ويعد طرح تطبيق يستخدم تقنية البلوتوث لتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية، حينما يصبحون على اتصال مع شخص مصاب بالفيروس أمراً بالغ الأهمية في مكافحة الوباء في وقت تخفف بلدان مثل ألمانيا إجراءات الإغلاق.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:23 PM

ألمانيا تستعين بتطبيق لـ"جوجل" و"آبل" في تعقب مصابي "كورونا"

ينبه مستخدمي الهواتف عند الاتصال بمريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد) دعم تطبيق تعقّب على صلة بفيروس كورونا المستجد يستخدم تكنولوجيا مدعومة من "جوجل" و"آبل"، متخلية عن تطبيق مدعوم ألمانياً قوبل بانتقادات جراء مخاوف تتعلّق بالخصوصية.

وبين وزير الصحة الألماني ينس سبان، وهيلغي براون مدير مكتب المستشارة أنغيلا ميركل، أن برلين بدّلت موقفها وباتت تفضّل بنية برمجية لامركزية، يتم بموجبها تخزين بيانات المستخدمين على هواتفهم الخاصة بدلاً من قاعدة بيانات مركزية.

وأضافا في بيان مشترك أوردته "فرانس 24"، أن الهدف من تطبيق التعقّب هو أن يكون جاهزاً للاستخدام قريباً جداً ومقبولاً بشكل قوي من قبل العامّة والمجتمع المدني.

ويعد طرح تطبيق يستخدم تقنية البلوتوث لتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية، حينما يصبحون على اتصال مع شخص مصاب بالفيروس أمراً بالغ الأهمية في مكافحة الوباء في وقت تخفف بلدان مثل ألمانيا إجراءات الإغلاق.

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