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وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر إبريل 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين بإصدارها المحلي لشهر إبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر إبريل 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
سبق

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين بإصدارها المحلي لشهر إبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:34 PM

وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر إبريل 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
6,613

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين بإصدارها المحلي لشهر إبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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