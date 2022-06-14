"آل خليفة": فخورون بتحقيق رقم قياسي من المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى المونديال

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سعادته بتأهل ستة منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم، في أكبر تمثيل للقارة الآسيوية في الحدث العالمي. وقال: نجح المنتخب الأسترالي في الحصول على المقعد السادس للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم؛ وهو الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز لأبناء القارة الآسيوية كافة، بالنظر إلى تأهل أكبر عدد من المنتخبات الآسيوية دفعةً واحدة إلى كأس العالم، ونحن نرى في هذا المنجز دليلًا واضحًا على التطور المتنامي لكرة القدم الآسيوية، وتأكيدًا لقدرة المنتخبات الآسيوية على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للتميز وإثبات الذات.