"آل خليفة" يرشح نفسه لولاية جديدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

تعهّد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، اليوم، بدعم آسيا لمحاولة إعادة انتخاب جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي "فيفا"، وأكد أنه سيسعى بدوره لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الآسيوي.
وسيترشح إنفانتينو لولاية ثالثة بعد أن تفوق على "سلمان"، ليتولى رئاسة الفيفا في 2016 بعد استقالة سيب بلاتر.
وقال "آل خليفة" خلال خطاب عبر تقنية الفيديو أمام الجمعية العمومية: "أسرة كرة القدم الآسيوية ممتنة إلى الأبد للرئيس إنفانتينو، على دعمه الثابت والتزامه بتطوير اللعبة في قارتنا، لقد شجعتنا القيادة الملهمة للرئيس إنفانتينو خلال الجائحة، ليس فقط على صعيد كرة القدم الآسيوية، ولكن أيضًا لكرة القدم العالمية.
وأضاف: بينما ترحّب أسرة كرة القدم الآسيوية بحرارة بترشيح الرئيس إنفانتينو لإعادة انتخابه؛ يمكنني أن أؤكد له اليوم أننا سنقف متحدين وراء ترشيحه.
من جهته، قال إنفانتينو إنه "يسعده ويشرفه" هذا الدعم، موجهًا الشكر لكل الوفود على "ثقتهم والتزامهم بمواصلة العمل معًا".
وأضاف: "هذا يعني لي الكثير.. تعلمون علاقتي الوثيقة مع آسيا، وهي قارة أعتز بها وأحبها وأؤمن بها بشدة، تملك هذه القارة تاريخًا عريقًا في كرة القدم، وينتظرها مستقبل أكبر بكثير".
وأكد "آل خليفة" نيته الترشح من أجل إعادة انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية المقرر بالبحرين في فبراير 2023.
وقال: "كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت في 2019، وتنتهي 2023، وأود إعلامكم اليوم بأنني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب في 2023.
واختتم حديثه بالقول: "آمل أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".