"آل خليفة" يرشح نفسه لولاية جديدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وأضاف: "هذا يعني لي الكثير.. تعلمون علاقتي الوثيقة مع آسيا، وهي قارة أعتز بها وأحبها وأؤمن بها بشدة، تملك هذه القارة تاريخًا عريقًا في كرة القدم، وينتظرها مستقبل أكبر بكثير".