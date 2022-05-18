آينتراخت فرانكفورت يتوج بلقب الدوري الأوروبي

توج فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم الأربعاء في اللقاء الذي أقيم على ملعب" رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية، في المباراة النهائية للبطولة.