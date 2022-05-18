آينتراخت فرانكفورت يتوج بلقب الدوري الأوروبي

توج فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم الأربعاء في اللقاء الذي أقيم على ملعب" رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية، في المباراة النهائية للبطولة.
وسبق لفرانكفورت أن توج باللقب بمسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980.
بادر رينجرز بالتسجيل عن طريق نجمه النيجيري جو أريبو في الدقيقة 57، ونجح الكولومبي رافاييل بوري بتسجيل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 69 من زمن المباراة.