أبطال آسيا.. سيطرة سعودية على تشكيلة الجولة الخامسة

وتواجد في التشكيل المثالي للجولة: ثنائي فريق الهلال متعب المفرج وسلمان الفرج، بعد تألقهما في مباراة الشارقة الإماراتي، وضمت التشكيلة المثالية أيضًا: هتان باهبري لاعب الشباب بعد تألقه اللافت وتسجيله لهاتريك في شباك مومباي سيتي، وتواجد نجم فريق الفيصلي الأسترالي مارتن بويل بعد إحرازه لهدف التعادل بمرمى الوحدات الأردني في الدقيقة 93، كما ضمت التشكيلة مهاجم التعاون الكاميروني لياندر تاوامبا نظير تألقه وتسجيله ثنائية في مرمى الدحيل.