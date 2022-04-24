أبطال آسيا.. سيطرة سعودية على تشكيلة الجولة الخامسة

واصل لاعبو الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022م، السيطرة على التشكيلة المثالية لدور المجموعات للجولة الخامسة.
وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يحصل فيها لاعبون ينتمون إلى الدوري السعودي على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما حصل في الجولات الأربعة السابقة من المسابقة القارية التي تقام منافساتها بالمملكة العربية السعودية لمنطقة غرب القارة.
وتواجد في التشكيل المثالي للجولة: ثنائي فريق الهلال متعب المفرج وسلمان الفرج، بعد تألقهما في مباراة الشارقة الإماراتي، وضمت التشكيلة المثالية أيضًا: هتان باهبري لاعب الشباب بعد تألقه اللافت وتسجيله لهاتريك في شباك مومباي سيتي، وتواجد نجم فريق الفيصلي الأسترالي مارتن بويل بعد إحرازه لهدف التعادل بمرمى الوحدات الأردني في الدقيقة 93، كما ضمت التشكيلة مهاجم التعاون الكاميروني لياندر تاوامبا نظير تألقه وتسجيله ثنائية في مرمى الدحيل.
حراسة المرمى: عادل الحوسني "الشارقة الإماراتي".
خط الدفاع: متعب الفرج "الهلال السعودي"، دامي تراوري "الريان القطري"، خوجي أكبر عليجونوف "باختاكور الأوزبكي"، مهدي "فولاذ خوزستان".
خط الوسط: سلمان الفرج "الهلال السعودي"، أكمل موزغوفزي "ناساف الأوزبكي"، هتان باهبري "الشباب السعودي"، أدميلسون جونيور "الدحيل القطري".
خط الهجوم: مارتن بويل "الفيصلي السعودي"، لياندر تاوامبا "التعاون".