أبها حافظ على توازنه والفيصلي يدخل التاريخ.. الفرع والهلال بطلَيْن لكأس التايكوندو

جدَّد فريق التايكوندو بنادي الهلال انتصاراته بتحقيقه لقب بطولة السعودية للأندية الأبطال للناشئين، وذلك في البطولة التي اختُتمت أمس الجمعة بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 211 لاعبًا، يمثلون 22 ناديًا، بعد تحقيقه 304 نقاط وذهبيتَي زيد يسر ونواف حسين. وحل فريق أبها، الذي لا يزال يحافظ على صدارة الأندية، ثانيًا بـ274 نقطة وذهبية يوسف الدباغ، وجاء العدالة ثالثًا بـ272 نقطة وذهبية محمد صالح، ووج رابعًا بـ265 نقطة وذهبية علي الغامدي، وحصل نادي فيفاء على جائزة الفريق المثالي، كما نال الذهب أيضًا (مشاري بامسعود - الفرع، حسن الكاظم - العمران، عبدالعزيز شبعاني - الرياض ورائد خيري - الخويلدية).