أبها حافظ على توازنه والفيصلي يدخل التاريخ.. الفرع والهلال بطلَيْن لكأس التايكوندو

جدَّد فريق التايكوندو بنادي الهلال انتصاراته بتحقيقه لقب بطولة السعودية للأندية الأبطال للناشئين، وذلك في البطولة التي اختُتمت أمس الجمعة بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 211 لاعبًا، يمثلون 22 ناديًا، بعد تحقيقه 304 نقاط وذهبيتَي زيد يسر ونواف حسين. وحل فريق أبها، الذي لا يزال يحافظ على صدارة الأندية، ثانيًا بـ274 نقطة وذهبية يوسف الدباغ، وجاء العدالة ثالثًا بـ272 نقطة وذهبية محمد صالح، ووج رابعًا بـ265 نقطة وذهبية علي الغامدي، وحصل نادي فيفاء على جائزة الفريق المثالي، كما نال الذهب أيضًا (مشاري بامسعود - الفرع، حسن الكاظم - العمران، عبدالعزيز شبعاني - الرياض ورائد خيري - الخويلدية).
وفي منافسات البراعم عاد نادي الفرع للواجهة بقوة بعد تحقيقه اللقب بـ425 نقطة و3 ذهبيات لفهد بامسعود ومشاري قيسي وعبدالإله الدوسري.
وفاجأ فريق الفيصلي الجميع بتحقيقه المركز الثاني لأول مرة في تاريخه بـ352 نقطة وذهبيتَي محمد القميزي ومحمد الرشود، وحل نادي الشباب ثالثًا بـ273 نقطة وذهبية عبدالله القحطاني، والعدالة رابعًا بـ230 نقطة وذهبية عباس الخليفة، وحصل نادي الخويلدية على جائزة الفريق المثالي، كما حقق الذهب أيضًا (بندر دغريري - وج، سجاد الجراميز - الخويلدية وعلي مشيخص - السلام).
حضر منافسات البطولة وتتويج الفائزين نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الوبران، الذي أثنى على الجهود المبذولة من قِبل الأندية في صناعة قاعدة قوية لرياضة التايكوندو، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي يخطط لها المسؤولون بالاتحاد بقيادة العميد شداد العمري تُوسِّع آفاق اللعبة، وتعمل على انتشارها والنهوض بالمؤشر الفني؛ وهو ما تجسد خلال المشاركات المحلية. ووجَّه شكره لجميع القائمين على نجاح هذه البطولة من رؤساء اللجان ثامر السعران رئيس اللجنة الفنية، وفايز السلولي رئيس لجنة الحكام، وأمين الوحيد رئيس لجنة المسابقات.