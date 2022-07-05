أبها يوقع مع اللاعب سعد السلولي حتى 2024

أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، يوم الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب سعد السلولي حتى عام 2024م قادمًا من نادي الاتفاق في صفقة انتقال حر.
ونشر النادي بيانًا على صفحته على "تويتر" قال فيه :"وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع اللاعب سعد السلولي حتى عام 2024م قادمًا من نادي الاتفاق في صفقة انتقال حر".
وأضاف البيان: "يُذكر أن اللاعب سبق أن مثل المنتخبات الوطنية في الناشئين والشباب والأولمبي".
يُشار إلى أن السلولي يعد الصفقة الثانية التي أبرمتها الإدارة حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد زكريا سامي لاعب الباطن.
وكانت إدارة النادي قررت الاستغناء عن الحارس المغربي عبد العالي محمدي وعدم التجديد معه، على الرغم من إحصائيات جيدة التي حققها في الموسم الماضي بعد أن بقي مع الفريق ثلاث سنوات فيما أنهت عقد الهولندي تي فريدي كما كان متوقعًا لضعف مردوده الفني.
وتُجري الإدارة مفاوضات متقدمة مع عددٍ من المدربين لكن الأقرب هو البلجيكي باتريك دي وايلد حيث تم الاتفاق على العديد من الأمور المتعلقة بالعقد إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن التوقيع.