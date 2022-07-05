أبها يوقع مع اللاعب سعد السلولي حتى 2024

وكانت إدارة النادي قررت الاستغناء عن الحارس المغربي عبد العالي محمدي وعدم التجديد معه، على الرغم من إحصائيات جيدة التي حققها في الموسم الماضي بعد أن بقي مع الفريق ثلاث سنوات فيما أنهت عقد الهولندي تي فريدي كما كان متوقعًا لضعف مردوده الفني.