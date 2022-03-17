"أبوسبعان" خرج بالحمراء .. النصر ينتفض في الثاني وينتزع الوصافة من الشباب

قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر جلال الدين ماشاريبوف فريقه لانتصار من عنق الزجاجة على حساب الفيحاء بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأُقيمت المباراة من دون حضور الجماهير كعقاب من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي النصر.
وعودة للمباراة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يشهد سوى محاولات لاعب النصر "بيتي مارتينيز" عند الدقائق 15 و 24، وكانت التسديدة الأخيرة قد ارتطمت بالقائم الفيحاوي.
وعند الدقيقة 44 خسر الفيحاء خدمات لاعبه محمد أبو سبعان بعد الخروج بالبطاقة الحمراء إثر دخوله القوي على لاعب النصر "ماشاريبوف".
وفي الشوط الثاني تصدى حارس الفيحاء "فلاديمير" لتسديدة لاعب النصر "تاليسكا" عند الدقيقة 53.
وعند الدقيقة 67 أضاع لاعب الفيحاء الشويش فرصة التقدم بتسديدة مرت بجانب القائم لحارس النصر أمين بخاري.
وعند الدقيقة 74 أطلق ماشاريبوف صاروخًا استقر داخل الشباك الفيحاوي كهدف أول للنصر.
بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 48 خاطفًا وصافة الترتيب من الشباب، وبقي الفيحاء ثامنًا (30 نقطة).