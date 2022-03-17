"أبوسبعان" خرج بالحمراء .. النصر ينتفض في الثاني وينتزع الوصافة من الشباب

قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر جلال الدين ماشاريبوف فريقه لانتصار من عنق الزجاجة على حساب الفيحاء بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.