"أبو بكر" ينقذ "النصر" من مطب "أبها" بهدف قاتل

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الوقوع في فخ التعادل أمام شقيقه أبها عقب التغلب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات دوري المحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز النصر بهدفين لهدف.

كان النصر البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه فينسنت أبو بكر في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل لأبها محترف الفريق ماتيتش في الدقيقة 70 .

ونجح الكاميروني فينسنت أبو بكر في إضافة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة "90+7" .

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده للنقطة رقم 44 في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 28.