4 وديات يخوضها الشباب في معسكر ماريبا.. واللاعبون الشباب يجرون الفحوص الطبية

أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، الفحوصات الطبية، تمهيداً لاستئناف التدريبات للموسم الكروي الجديد 2022/2023، والذي ينطلق في الخامس والعشرون من أغسطس المقبل.
وشملت الفحوصات الطبية، فحص الدم، وفحص كفاءة العضلات، واختبار قوة العضلات، والاختبارات الحركية، وتخطيط القلب بأشعة القلب التلفيزونية، وفحص العظام والعضلات، وتحليل المشي، العمود الفقري، واختبار الجهد البدني.
يشار أن الشباب سيقيم معسكراً خارجياً طويلاً تحضيراً للموسم القادم في مدينة ماربيا الإسبانية لمدة 22 يوماً، ابتداءً من 20 يوليو الجاري، على أن تكون عودة الفريق إلى مدينة الرياض يوم 11 أغسطس من أجل انطلاق المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.
وسيخوض الشباب في معسكره الخارجي، أربع مباريات ودية، البداية ستكون أمام فريق لاس بالماس يوم 27 يوليو الجاري، ثم يواجه ريال سرقسطة في اليوم الأخير من الشهر الحالي، بعدها سيلاقي ألخيسيراس الإسباني في الخامس من أغسطس المقبل، فيما لم يحدد الفريق الذي سيلاقيه في آخر مباريات المعسكر والمقررة في العاشر من ذات الشهر.
الجدير ذكره أن الشباب احتل المركز الرابع هذا الموسم برصيد 55 نقطة جمعها من 15 انتصار و10 تعادلات و5 هزائم.