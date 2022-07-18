4 وديات يخوضها الشباب في معسكر ماريبا.. واللاعبون الشباب يجرون الفحوص الطبية

وسيخوض الشباب في معسكره الخارجي، أربع مباريات ودية، البداية ستكون أمام فريق لاس بالماس يوم 27 يوليو الجاري، ثم يواجه ريال سرقسطة في اليوم الأخير من الشهر الحالي، بعدها سيلاقي ألخيسيراس الإسباني في الخامس من أغسطس المقبل، فيما لم يحدد الفريق الذي سيلاقيه في آخر مباريات المعسكر والمقررة في العاشر من ذات الشهر.