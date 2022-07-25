عملية جراحية ناجحة للاعب سلة الفتح

أجرى لاعب الفريق الأول بنادي الفتح لكرة السلة الكابتن تركي الجمعة عملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى تكللت ولله الحمد بالنجاح لدى الراعي الطبي للنادي مستشفى الموسى التخصصي.
وقد أجرى العملية الاستشاري د. نايف الحمام المتخصص في جراحة العظام والإصابات الرياضية والكتف وتبديل المفاصل.
وقد تعرض الجمعة للإصابة في تمارين الفريق الفتحاوي، سيغيب اللاعب عن المشاركة في التمارين الجماعية
والمغادرة مع بعثة الفريق إلى المعسكر، وسيخضع اللاعب خلال الأيام القادمة للعلاج والتأهيل حتى يتمكن من العودة مجددًا إلى الملاعب.