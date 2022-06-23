أحدث تصنيف للفيفا.. "الأخضر" الـ53 عالميًا والبرازيل تواصل الصدارة

حل المنتخب السعودي "الأخضر" في المركز الـ53 عالميًا في تصنيف الفيفا الشهري والذي صدر اليوم.
وبعد ثلاثة أشهر من خطفها المركز الأول في التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola من بلجيكا صاحبة المركز الثاني، وسّعت البرازيل الفارق مع أقرب مطارد لها، فيما احتلّت الأرجنتين المركز الثالث متقدمة بمركز واحد، لتحل مكان فرنسا التي تراجعت للمركز الرابع، بعدما دفعت ثمن أربع مباريات دون فوز في دوري الأمم الأوروبية.
وتقدمت إسبانيا مركزًا واحدًا لتحل بالمكانة السادسة عالميًا من بين العشرة الأوائل، تليها إيطاليا سابعًا، ثم هولندا بالمركز الثامن، والدنمارك عاشراً.
وتراجعت المكسيك للمركز الـ12، فيما حققت السعودية المركز الـ53، وكازاخستان المرتبة 114، كما حققت كوبا المرتبة 167، واليونان المرتبة 48، وماليزيا 147.
ووصلت كوسوفو للمرتبة 106، وجزر القمر للمرتبة 126، لتحقق مرة أخرى أعلى مستوياتها في التصنيف على الإطلاق.
جاء التصنيف وفق نتائج التصفيات النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022، ومباريات دوري أبطال أوروبا والكونكاكاف، والتصفيات المؤهلة للبطولات القارية في آسيا وإفريقيا، ومجموعة من المباريات الودية، للمنتخبات.
وأقيمت 280 مباراة دولية خلال هذه الفترة مع تداعيات كبيرة في الترتيب: من بين 211 دولة مدرجة في الترتيب العالمي، تغير ترتيب 177 منتخبا منها.