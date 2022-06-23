أحدث تصنيف للفيفا.. "الأخضر" الـ53 عالميًا والبرازيل تواصل الصدارة

وبعد ثلاثة أشهر من خطفها المركز الأول في التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola من بلجيكا صاحبة المركز الثاني، وسّعت البرازيل الفارق مع أقرب مطارد لها، فيما احتلّت الأرجنتين المركز الثالث متقدمة بمركز واحد، لتحل مكان فرنسا التي تراجعت للمركز الرابع، بعدما دفعت ثمن أربع مباريات دون فوز في دوري الأمم الأوروبية.