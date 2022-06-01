"أحمد بن فهد بن سلمان" يستقبل رئيس وأعضاء ناديي الخليج والعدالة

وقدّم نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لإدارة الناديين على هذا الإنجاز الذي يعد إنجازاً لأندية المنطقة الشرقية، ويدل على تطور رياضة المنطقة والعمل المؤسسي الذي تقوم به مجالس إدارات هذه الأندية لتحقيق الأهداف والمنافسة على البطولات المحلية والعربية والدولية.