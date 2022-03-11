أخبار مفرحة في تدريبات الهلال قبل مواجهة مضيفه الرائد بدوري المحترفين

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس الجمعة مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة مضيفه الرائد غداً الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.
وتفصيلاً، بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ركز مدير الجهاز الفني رامون دياز في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، وقسم دياز الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت كل مجموعة عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية على جزء من مساحة الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة المدافع محمد البريك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
وسيجري الفريق عصر اليوم السبت, مرانه الأخير تأهباً لملاقاة الرائد، قبل أن يتوجه إلى القصيم عند الساعة السابعة مساءً.
ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة، علماً أن الفريق يملك مباراتين مؤجلة أمام (الفيحاء والاتفاق)، في حين يأتي الرائد تاسعاً بـ29 نقطة.