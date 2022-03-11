أخبار مفرحة في تدريبات الهلال قبل مواجهة مضيفه الرائد بدوري المحترفين

وتفصيلاً، بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ركز مدير الجهاز الفني رامون دياز في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، وقسم دياز الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت كل مجموعة عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية على جزء من مساحة الملعب.