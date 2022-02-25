أخضر الرماية يشارك في بطولة كأس العالم

يشارك منتخب المملكة للرماية على البندقية والمسدس ببطولة كأس العالم التي ستقام بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس 2022؛ حيث تأتي البطولة ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الأول من الموسم الرياضي 2022.

ويرأس وفد منتخب المملكة المشارك في البطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، كما سيمثل منتخب المملكة في منافسات المسدس الرماة عقيل البدراني ومحمد العمري وعطا الله العنزي ومحمد المالكي ومحمد الهلالي وسفر الدوسري، وبإشراف مدرب المنتخب الكوري سونج جو لي.

وفي منافسات البندقية الرماة: حسين الحربي وفايز العنزي وعبدالعزيز العنزي ومسفر العماري وعبدالرحمن الجحيدلي وبدر العتيبي، وبإشراف المدرب الوطني أحمد قيسي.

من جهته قدم رئيس البعثة الدعوة لكافة الجماهير السعودية المتواجدة بجمهورية مصر الشقيقة للحضور ومؤازرة ممثلي الوطن في هذا المحفل الدولي، منوهاً إلى استعداد وجاهزية رماة الأخضر لتقديم المستوى المشرف، كما هو معهود منهم دائماً في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم سخي من القيادة الرشيدة حفظهم الله، وبمتابعة دائمة من وزير الرياضة.