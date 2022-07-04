أخضر السلة يتأهل للمرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات كأس العالم

حيث يبدأ جدول مبارياته في المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات كأس العالم بمواجهة منتخب نيوزيلندا خارج الديار يوم 25 أغسطس المقبل، وبعد أربع أيام يستضيف الفلبين بـ29 من ذات الشهر، ثم يلاقي الهند في نيودلهي يوم 10 نوفمبر المقبل، والفلبين في 13 من نفس الشهر، في حين سيستضيف نيوزيلندا يوم 24 فبراير من العام القادم ويختتم مواجهاته بملاقاة الهند في 27 فبراير 2023.