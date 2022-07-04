أخضر السلة يتأهل للمرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات كأس العالم

تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة رغم خسارته من نظيره اللبناني بنتيجة (60-90) وذلك في اللقاء الأخير له بالمرحلة الأولى للمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، والذي أقيم يوم الاثنين في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان المنتخب السعودي قد ضمن التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، بعد فوزه يوم الجمعة الماضي على نظيره الإندونيسي في جاكرتا.
وسيواجه المنتخب السعودي لكرة السلة في المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة، منتخبات نيوزيلندا والفلبين والهند.
حيث يبدأ جدول مبارياته في المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات كأس العالم بمواجهة منتخب نيوزيلندا خارج الديار يوم 25 أغسطس المقبل، وبعد أربع أيام يستضيف الفلبين بـ29 من ذات الشهر، ثم يلاقي الهند في نيودلهي يوم 10 نوفمبر المقبل، والفلبين في 13 من نفس الشهر، في حين سيستضيف نيوزيلندا يوم 24 فبراير من العام القادم ويختتم مواجهاته بملاقاة الهند في 27 فبراير 2023.