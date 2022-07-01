أخضر السلة يتغلب على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم

يذكـر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة (C) إلـى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيـات بنظام الذهاب والإياب وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلـة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظـام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).