أخضر السلة يتغلب على إندونيسيا في تصفيات كأس العالم

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 69-67، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة في العاصمة جاكرتا ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023.
الأخضر استحق الفوز، وتعامل بشكل رائع مع المباراة، وقدم أداءً مميزًا خاصة في الفترة الرابعة التي تغير خلالها مسار اللقاء، وشهدت أفضلية سعودية، بعد تفوق المنتخب الإندونيسي في الفترتين الأولى والثانية.
وحسم المنتخب الإندونيسي الشوط الأول لمصلحته (39- 31) كما أنهى الربع الأول متفوقاً بـ(18-14)، لكن المنتخب السعودي نجح في العودة للمباراة بعد أن فاز بالربع الثالث (49- 48)، وواصل الأخضر انتفاضته وتمكن في النهاية بحسم نتيجة المباراة لصالحه بفارق نقطتين (69-67).
وسيكون الأخضر في مواجهة مرتقبة في التصفيات حينما يحل ضيفاً على نظيره اللبناني يوم الاثنين القادم في العاصمة بيروت.
يذكـر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة (C) إلـى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيـات بنظام الذهاب والإياب وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلـة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظـام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).