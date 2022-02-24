أخضر السلة يعبر محطة إندونيسيا في تصفيات المونديال

تغلب المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 95-66، بفارق 29 نقطة، ضمن النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم، في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية المغلقة (الجوهرة) في جدة.

وأنهى الأخضر الربع الأول متقدماً بـ (23-15)، ومع نهاية الشوط الأول رفع الأخضر الفارق إلى 19 نقطة حيث أنهاه بـ( 50، 31) وواصل المنتخب السعودي تفوقه لينهي الربع الثالث بنتيجة (69-49) .

وفرض الأخضر إيقاعه على اللقاء من البداية، وشهد أداء الفريق تركيزاً قوياً في الدفاع، والذي منحه أفضلية في إنهاء الفترة الثانية، وإيقاف قوة المنتخب الإندونيسي الذي يعتمد بشكل كبير على الأداء السريع والتصويبات الثلاثية، وشهدت الفترة الثالثة أفضلية للمنتخب السعودي الذي استمر على نفس الأداء وأنهاه لصالحه 69-49، وشهدت الفترة الرابعة سيطرة وأفضلية للمنتخب السعودي، وفضل مدرب المنتخب علي السنحاني مشاركة جميع اللاعبين وإراحة اللاعبين الأساسيين وذلك لوجود لقاء مهم مع المنتخب اللبناني الأحد المقبل.