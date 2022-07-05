أخضر السلة 3× 3 يواجه سوريا غداً في افتتاح البطولة الآسيوية

ويشارك في البطولة 30 منتخباً قسمت إلى 9 مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاثة منتخبات، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة للمستضيف "سنغافورة" والبطل ووصيف البطولة السابقة وهما أستراليا ومنغوليا.