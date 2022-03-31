أخضر السهام يتوج بذهبية البطولة العربية للفرق

حقق المنتخب السعودي للسهام اليوم إنجازاً جديداً تمثل في تحقيق الميدالية الذهبية للفرق المختلطة في البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم للناشئين المقامة حالياً في موريتانيا.
ومثّل المنتخبَ اللاعبون أحمد با ناجة ومحمد حمدي ونواف البطي وسلطان السديري، كما حقق المنتخب السعودي للسهام "ميدالية برونزية" في فئة الفرق.
ويتولى مهام تدريب المنتخب السعودي للسهام محمد بحيري، ويشرف على البعثة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبد الرحمن الشدوخي.
من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل بن عبد المحسن الحكير عن سعادته بهذا الإنجاز وتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة العربية، مثمناً لجميع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والعاملين في المنتخب ما قدموه من جهود، ومبيناً أن العمل متواصل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات على الصُّعد كافة.