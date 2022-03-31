أخضر السهام يتوج بذهبية البطولة العربية للفرق

من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل بن عبد المحسن الحكير عن سعادته بهذا الإنجاز وتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة العربية، مثمناً لجميع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والعاملين في المنتخب ما قدموه من جهود، ومبيناً أن العمل متواصل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات على الصُّعد كافة.