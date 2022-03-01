أخضر السيدات يصل الرياض.. بعد اختتام معسكر المالديف

اختتم المنتخب السعودي الأول للسيّدات معسكره الإعدادي بجمهورية المالديف، الذي أقيم لمدة أسبوع، تخلله لعب مباراتين وديتين ضد سيشل والمالديف؛ إذ تسجل كأول مباريات المنتخب الدولية، تمهيدًا لدخوله تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

وتمكن المنتخب الوطني السعودي من الفوز بكلتَي المباراتين، بذات النتيجة "هدفين دون مقابل"، تمكنت البندري مبارك من تسجيل ثلاثة أهداف منها، وهدف سُجل باسم مريم التميمي.

وحظي منتخب السيدات باستقبال مميز لدى عودة البعثة اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الرياض، عقب المشاركة في أول بطولة دولية.

وتعليقًا على هذه الانطلاقة التاريخية للمنتخب السعودي الأول، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيّان، على أن هذه البداية تأتي تتويجًا للجهود التي تم بذلها.

وأضافت: "أود أولًا أن أتقدم بالتهنئة لجميع اللاعبات وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، على جهدهم المبذول طوال الفترة الماضية، وتعاونهم لإنجاح المعسكر وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التجربة، كما أبارك لهم دخولهم التاريخ بخوض أول مباراتين للمنتخب النسائي والفوز بهما. فخورة جدًا بهذا المنتخب وبالمستوى الرائع الذي قدموه ضد منتخب سيشل ومنتخب المالديف".

وتابعت: "تحصل المنتخب النسائي على الفائدة المرجوة من المعسكر، سواء على الصعيد الفني أو اللياقي، وهذا بالتأكيد سينعكس إيجابيًا على أداء المنتخب في المباريات المستقبلية. الآن نتجاوز هذه المرحلة وننتقل إلى العمل على برامجنا المستقبلية للمنتخب، ونطمح إلى الدخول للمنافسات الدولية والإقليمية بشكلٍ رسمي قريبًا، وأن يحذو المنتخب النسائي حذو منتخب الرجال، بتحقيق الإنجازات وتمثيل الوطن بشكلٍ مثالي".

من جانبها أبدت المدربة الألمانية مونيكا ستاب، رضاها عن المعسكر، وما تحقق فيه من نتائج: "إنه أمر لا يصدق! في خلال سبعة أسابيع تمكنا من الوصول إلى مستوى جيد لم يكن ليتحقق، لولا الروح العالية وانضباطية اللاعبات خلال هذه الفترة، أنا فخورة جدًا بهذا المنتخب، وأشكرهم فردًا فردًا على ما قدموه".

وأضافت مونيكا: "بالتأكيد أمامنا الكثير من العمل لتطوير المستوى، لكن في هذه المرحلة نحن راضون تمام الرضا، وشيئًا فشيئًا هذا المنتخب سيتطور حتى يصل للمستوى الذي يؤهله للمنافسة على البطولات".

الجدير ذكره أن المنتخب السعودي الأول قد بدأ برنامجه الإعدادي بمعسكرٍ تحضيري في جدة منتصف يناير الماضي، قبل أن ينتقل في السابع والعشرين من الشهر ذاته إلى الرياض، وأخيرًا المغادرة إلى المالديف في السابع عشر من شهر فبراير الجاري.