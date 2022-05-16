أخضر الشاطئية يبدأ الاستعداد لمواجهة فلسطين

فتح المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، ملف مواجهة المنتخب الفلسطيني، الأربعاء المقبل، في افتتاح مباريات الأخضر في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي ستستضيفها منطقة جازان، في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.
وأدى (أخضر الشاطئية)، تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية السبت الماضي، حرص خلالها المدرب على شرح كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة بالتدريبات، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ثم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.