أخضر الشاطئية يبدأ الاستعداد لمواجهة فلسطين

فتح المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، ملف مواجهة المنتخب الفلسطيني، الأربعاء المقبل، في افتتاح مباريات الأخضر في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي ستستضيفها منطقة جازان، في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.