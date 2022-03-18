أخضر الشاطئية يتغلب على شقيقه البحريني ودياً

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 3-2، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما اليوم الجمعة على الملعب الترابي التابع لاستاد البحرين الوطني، في معسكره الحالي المقام في مملكة البحرين، والذي يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المقرر إقامتها في مدينة جدة، خلال شهر مايو المقبل.