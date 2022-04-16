أخضر الشاطئية يختتم معسكره التدريبي في منطقة جازان

واختتم أخضر الشاطئية آخر تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وشرح لهم كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة بتدريبات اليوم، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.