رياضة
أخضر الشاطئية يختتم معسكره التدريبي في منطقة جازان
تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، أمس (الجمعة)، معسكره التدريبي الذي أُقيم في منطقة جازان، واستمر 8 أيام، استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في مايو المقبل.
واختتم أخضر الشاطئية آخر تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وشرح لهم كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة بتدريبات اليوم، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.
يُذكر أن (أخضر الشاطئية)، يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في مايو المقبل، بالإضافة إلى الاستحقاقات الأخرى.