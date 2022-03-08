أخضر الشاطئية يقيم معسكراً تدريبياً في البحرين .. تحضيراً لبطولة آسيا

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية معسكراً تدريباً خارجياً في البحرين، في المدة من 11 إلى 24 مارس الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المقرر إقامتها في جدة خلال شهر مايو المقبل.

وكان المدير الفني للمنتخب جوجا زلوكوفيك أعلن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم والبالغ عددهم (17) لاعباً وهم: محمد العجمي، وحسام كعمان، ومبارك الدوسري، ومحمد خاتم، وخالد وهيب، وماجد شمهاني، وسعد العلي، ووليد اليوبي، ومحمد عماش، وعلي الأصقه، وصالح القرني، وأحمد حجيريني، وعبيد الشمري، ويحيى طميحي، ومهند الصبحي، ورمزي دكمان، ومحمد هيازع.

من جانبه أوضح مدير المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية عبد المحسن المعمر بأن هذا المعسكر يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسياً لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال شهر مايو المقبل.

وأضاف المعمر قائلاً: إن هذا المعسكر سيتخلله العديد من البرامج بعد التنسيق مع الجهاز الفني كتأدية التمارين اليومية على فترات مختلفة سواء في الملاعب الترابية (الشاطئية) أو في صالات الحديد المزودة بأجهزة الجري واللياقة والحديد، إضافة إلى خوض مباريات ودية مع المنتخب البحريني.