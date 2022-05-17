أخضر الشاطئية يواجه فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء، مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها منطقة جازان على ملعب جازان الشاطئي، في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري، عندما يلاقي نظيره المنتخب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً.