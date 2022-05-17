أخضر الشاطئية يواجه فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء، مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها منطقة جازان على ملعب جازان الشاطئي، في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري، عندما يلاقي نظيره المنتخب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تحضيراته لمباراة المنتخب الفلسطيني، بإجراء حصة تدريبية على الملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، إذ عمد خلال الحصة التدريبية انتهاج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن يختم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
وكانت قرعة البطولة أجريت في 26 أبريل الماضي وحل فيها الأخضر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، الكويت، عمان ولبنان.
من جهة أخرى؛ خضع كافة أعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية إلى مسحات طبية ضمن الإجراءات والبروتوكولات الطبية التي فرضتها اللجنة المنظمة على كافة الوفود والعاملين في البطولة للتأكد من سلامة الجميع .